Cerca de 29% das divergências entre secretários de Estado e ministros são graves

“E disse-lhe ‘ó senhor ministro, estas medidas, não posso viver com elas’. E o ministro disse ‘estas medidas vão ser tomadas’, e eu respondi: ‘Então, se essas medidas vão ser tomadas, eu não posso continuar.’ Foi basicamente isto. E, depois, quando houve uma remodelação no Governo — que não demorou muito —, eu saí.” O episódio é contado sob anonimato por um ex-secretário de Estado do primeiro executivo de José Sócrates no livro que o cientista político Pedro Silveira acaba de publicar. A partir de mais de cem entrevistas a antigos governantes, o investigador conclui que só uma liderança partilhada entre ministro e secretário de Estado pode evitar eficazmente divergências graves e que estas representam cerca de 29% do total de divergências.