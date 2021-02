Marcelo é o “primeiro responsável” pelo combate à pandemia? Não

1. Poucos dias antes do Natal, o Presidente da República tornou públicos os seus planos para as festas, que incluíam vários encontros com os familiares mais próximos, cada um com um número limitado de pessoas. Só depois de a DGS lhe ter chamado a atenção para que os seus planos não cumpriam as regras estabelecidas para o Natal é que os corrigiu. Este pequeno episódio apenas serve para ilustrar que não há, nesta tremenda crise que nos bateu à porta, os que acertam sempre e que falam do alto da sua autoridade e das suas certezas, e os que estão sempre a errar e que merecem a crítica constante e impiedosa de qualquer um que tenha à sua frente a possibilidade de um microfone.