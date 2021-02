O estacionamento é grátis até Março, mas a EMEL aceita doações…

Em 21/01 e 2/02 deste ano, a CM Lisboa e a AM Lisboa aprovaram, com os votos contra dos representantes do PS, a suspensão do pagamento do estacionamento na via pública tarifado pela EMEL, entre 25/01 e 28/02, por força do actual confinamento em estado de emergência.

Curiosa é a hipocrisia de, apesar de ter sido aprovada a desnecessidade de pagamento, os parquímetros continuarem a aceitá-lo e a cobrar pelo estacionamento, no período em que ele é gratuito… O orçamento da EMEL certamente agradece, mas os bolsos dos lisboetas mais desatentos serão espoliados do valor de uma taxa que não é devida. Ou será que já vale tudo e são as entidades públicas a dar o exemplo do tão nacional chico-espertismo…

Por certo que, se é possível programar os parquímetros para não cobrarem a certas horas/dias, tal teria de ter sido feito para assegurar a não cobrança de um valor que não é devido neste período. E esta já é a segunda “suspensão” da taxa de estacionamento da EMEL em tempo de pandemia. Nada se aprendeu, ou aprendeu-se demais?

Minudências, dirão alguns, mas o princípio está errado e esse é inalienável para instituições públicas que se querem de confiança, como a EMEL e a CML, independentemente dos actuais titulares dos seus órgãos concordarem, ou não, com a medida aprovada e que lhes compete executar.

Sérgio Manuel Teixeira da Silva

SEF : teletrabalho ou telepreguiça?

O SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras), já muito falado este ano pelas piores razões, é neste momento a única entidade que pode emitir passaportes, mas aproveitou o confinamento para... fechar as portas e desligar os telefones. Numa altura em que se devem privilegiar os contactos remotos, o SEF considera o contacto telefónico como um perigo sanitário e apenas “admite” que os cidadãos que tenham o descaramento de querer um passaporte, enviem um email e recebam uma resposta quando o SEF quiser e se o SEF quiser! Ao telefone, a mensagem gravada é simples : os serviços do SEF estão encerrados.

O atropelo aos nossos direitos já está a níveis de arbitrariedade que nem o Estado Novo se atreveria. Neste momento já não temos direito a passaporte. A não ser que tenhamos um amigo no SEF ou no Governo. O que é que isto nos faz lembrar?

Fernando Torrinha, Caxias

​Já se foram os afectos

“Nem oito, nem oitenta” ou “o que é de mais é moléstia” são dois aforismos populares que se referem à demasia ou não do que deveria ser o normal e aceitável em comunicar, exteriorizar o nosso dia-a-dia. Mas, além destes dois pensares e dizeres, existem outros que são também esclarecedores do que temos vindo a constatar ultimamente na individualidade em questão. Assim, chamamos a especial atenção ao modo como o senhor Presidente da República se tem dirigido ao país através dos meios televisivos.

Agora, não cumprimenta os seus concidadãos quando aparece, nem deles se despede quando termina, como também aparenta alguma frieza, secura e distanciamento afectuoso, o que se nos afigura diametralmente oposto ao que antes fazia até em excesso.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Carta a Sophia

Por que razão, Sophia, é tão difícil, para nós, portugueses, termos uma opinião objectiva sobre a Expansão? Já tanto foi estudado e escrito por historiadores e poetas. Penso que temos análises e considerações suficientes para emitirmos juízos rigorosos.

Vejamos os dois vectores essenciais das tuas considerações: 1º. Sim, poeta, tu tens razão quando dizes em Poemas Dispersos: «Navegações/ Descobrimento-Encobrimento// Pecados cupidez crua violência/ Inaceitáveis memórias ensombrando/ O puro emergir e a flor da transparência.” Isto é, concordo, um pecado intemporal. 2º. Mas não ficaste por estas considerações e soubeste ver o que há de assombroso nas navegações portuguesas. Navegações é o nome do teu livro onde mais falas da nossa Expansão. Contudo há outros títulos a registar: Dia do Mar; No Tempo Dividido; Mar Novo; Geografia; Ilhas; O Búzio de Cós e Outros Poemas; Poemas Dispersos; Primeiro Livro de Poesia (Posfácio).

Deixo, aqui, duas citações, das muitas que merecem uma calma e profunda meditação. Ambas são do livro Navegações: 1.ª. “Navegavam sem o mapa que faziam/ (Atrás deixando conluios e conversas/ Intrigas surdas de bordéis e paços)"; 2.ª. “Estilo Manuelino: Não a nave românica onde a regra/ Da semente sobe da terra/ Nem o fuste da espiga/ Da coluna grega/ Mas a flor dos acasos que a errância/ Em sua deriva agrega”.

Obrigado, Sophia, pelo rigor, imaginação e beleza dos teus versos.

José Cymbron, Lisboa