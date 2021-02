Vacina da Johnson & Johnson deve começar a ser distribuída na União Europeia em Abril

O sinal verde da União Europeia deverá ser concedido “no início de Março, já que a Agência Europeia de Medicamentos está a rever todas as informações que a Johnson & Johnson comunicou para poder colocar a vacina no mercado”, revelou a ministra francesa da Indústria neste domingo.

A Agência Europeia do Medicamento deve aprovar no início de Março a vacina contra a covid-19 da Johnson & Johnson, que até Abril deve começar a ser distribuída pela União Europeia, revelou a ministra francesa da Indústria neste domingo.

O sinal verde da União Europeia será concedido “no início de Março, já que a Agência Europeia de Medicamentos está a rever todas as informações que a Johnson & Johnson lhe comunicou para poder colocar essa vacina no mercado”, disse Agnès Pannier-Runacher ao canal de televisão France 3.

A ministra adiantou que as primeiras doses devem “chegar no final de Março ou início de Abril porque há um prazo para a produção das doses”, o que “ainda está em discussão com o laboratório”. “Esta é uma notícia muito boa porque esta vacina é de dose única. Porém, é possível que precise de reforços, ainda não sabemos”, alertou.

A ministra francesa avançou que deverão chegar à Europa 600 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 até o final de Junho.

Se a EMA emitir um parecer favorável à vacina da Johnson & Johnson a Comissão Europeia ainda tem de tomar “uma decisão” sobre a comercialização da vacina em todos os Estados-membros da União Europeia (UE), mas Ursula von der Leyen já disse que a comissão estará pronta para dar a autorização assim que a EMA emitir um parecer científico positivo”.

O presidente da Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed), Rui Santos Ivo,​ anunciou a 16 de Fevereiro que Portugal deve receber no segundo trimestre do ano as primeiras doses desta vacina. No final de Janeiro, o director médico da Janssen ​afirmou à Lusa que se mantinha o compromisso de disponibilizar na União Europeia os 200 milhões de vacinas no segundo trimestre deste ano, altura em que Portugal receberá as primeiras 1,25 milhões de doses.

No sábado, o regulador do medicamento norte-americano (FDA) aprovou a vacina de dose única da Johnson & Johnson para pessoas com mais de 18 anos —​ é a terceira vacina aprovada no país, além da da Pfizer/BioNTech e da Moderna.

De acordo com a FDA, a vacina produzida pela farmacêutica Janssen, do grupo Johnson & Johnson, protege contra a covid-19 grave. Segundo os ensaios clínicos finais, uma dose tem 85% de eficácia contra as manifestações mais graves da doença.