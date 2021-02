Navalny levado para prisão a cem quilómetros de Moscovo para cumprir pena

O líder da oposição russa foi transferido para uma prisão com muito más condições, de acordo com activistas dos direitos dos presos.

O opositor russo Alexei Navalny foi transferido para uma prisão fora de Moscovo onde irá cumprir a sua pena de prisão, disse este domingo uma comissão pública, semanas depois de ter regressado à Rússia após ter sido envenenado.

O paradeiro de Navalny não era conhecido desde quinta-feira, quando os seus apoiantes souberam que seria transferido de uma das prisões mais infames de Moscovo para um local não revelado.

Navalny, de 44 anos, foi preso ao regressar da Alemanha no mês passado e foi condenado a mais de dois anos e meio de prisão por ter violado as condições da liberdade condicional, que o político diz terem sido inventadas.

Navalny foi transferido para uma prisão na região de Vladimir, disse a Comissão Pública de Monitorização de Moscovo, que defende os direitos dos presos e tem acesso a pessoas detidas.

A agência estatal TASS informou que Navalny irá cumprir a sua pena na colónia penal número 2 na cidade de Pokrov, a cerca de cem quilómetros a leste de Moscovo.

Imagens da Reuters mostram edifícios cinzento metálico atrás de uma cerca cinzenta e arame farpado, bem como as abóbadas douradas de uma igreja. Um guarda no portão disse aos repórteres para manterem uma distância de pelo menos cem metros se quisessem filmar as instalações.

Ruslan Vakhapov, um activista local pertencente ao grupo de defesa de detidos Rússia Aprisionada, descreveu as condições como particularmente más. “Em poucas palavras, é uma má prisão”, disse Vakhapov à Reuters por telefone.

Muitos presos cooperam com a administração da prisão para os ajudar a controlar outros detidos, abusando-os se violarem os horários rigorosos diários, disse Vakhapov. “Se houver a necessidade de impedir Navalny de comunicar com outros, ninguém irá falar com ele”, afirmou o activista.

“[Se alguma coisa acontecer], ele não conseguirá pedir ajudar até que o seu advogado chegue”, acrescentou.

Um polícia de turno que atendeu uma chamada para a prisão negou responder a perguntas sobre Navalny.

O político irá ficar em quarentena como precaução contra a propagação do novo coronavírus antes de se juntar aos restantes presos da prisão, disse a comissão, de acordo com a agência RIA.

Navalny, o crítico mais proeminente do Presidente Vladimir Putin, sofreu um envenenamento quase fatal em Agosto através daquilo que os países ocidentais disseram ser um agente de nervos. Navalny acusa Putin de ter dado as ordens para o seu assassínio.

Putin rejeita as acusações, afirmando que Navalny faz parte de uma campanha suja liderada pelos EUA para o desacreditar.