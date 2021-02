Pelo menos sete mortes após repressão violenta de protestos na Birmânia

Pelo menos sete pessoas morreram e dezenas ficaram feridas este domingo durante os protestos realizados em várias cidades da Birmânia contra o golpe de Estado levado a cabo no início do mês pelos militares.

Segundo os media locais, diversos políticos opositores e fontes das autoridades médicas, as forças de segurança dispararam munições reais contra os manifestantes que se juntaram em Rangum e noutras localidades do país asiático.

“A Birmânia transformou-se num campo de batalha”, lamentou o cardeal birmanês Charles Maung Bo, numa mensagem publicada no Twitter.

De acordo com a Reuters, a polícia foi reforçada com soldados do Exército, leais à Junta Militar que governa agora o país, liderada pelo general Min Aung Hlain.

Antes de recorrerem às munições reais para dispersarem os manifestantes, as forças de segurança utilizaram granadas de atordoamento e gás lacrimogéneo.

Em Rangum, um homem morreu com uma bala no peito depois de ter sido transportado para um hospital e uma outra mulher terá tido um ataque cardíaco durante uma carga policial, segundo fontes médicas e familiares das vítimas. Em Dawei, três pessoas perderam a vida após terem sido atingidas pelos disparos da polícia local, disse à Reuters o político Kyaw Min Htike.

As outras duas mortes tiveram lugar em Mandalay, informa o site noticioso Myanmar Now. Em cidades como Lashio ou Myeik também há relatos de repressão violenta das autoridades, mas não há registo de mortos.

A Birmânia está mergulhada na incerteza praticamente desde o primeiro dia deste mês, quando o Exército – que governou o país durante 50 anos antes de abrir caminho para uma transição faseada de poder para há cerca de uma década – tomou conta do aparelho de Estado, prendeu ou afastou os principais dirigentes políticos e impôs um estado de emergência com duração de um ano.

Os militares dizem que houve fraude eleitoral nas eleições de Novembro do ano passado que que deram a maioria absoluta à Liga Nacional para a Democracia, de Aung San Suu Kyi – chefe do Governo de facto e vencedora do Prémio Nobel da Paz de 1991 – e que deixaram o Partido da Solidariedade e do Desenvolvimento da União, ligado ao Exército, com uma representação reduzida na Assembleia da União.