Detidas 14 pessoas em novos protestos violentos em Barcelona

Pelo menos 14 pessoas foram detidas no sábado em Barcelona durante mais uma jornada de manifestações motivada pela prisão do rapper Pablo Hasél, acusado de ofender a coroa e defender o terrorismo.

O protesto de sábado reuniu quatro mil pessoas, de acordo com a Guarda Urbana, que se começaram por concentrar de forma pacífica ao fim do dia na Praça Universitat. Como noutras ocasiões, o ambiente foi ficando mais tenso e os manifestantes foram envolvendo-se em confrontos com a polícia.

O incidente mais grave foi o incêndio de uma carrinha da Guarda Urbana, no interior da qual se encontrava o condutor, que acabou por sair ileso. Foi detida pelo menos uma pessoa relacionada com este episódio.

Desde que Hasél foi detido, a 16 de Fevereiro, esta foi a nona manifestação na Catalunha convocada para protestar contra o que muitos vêem como uma acusação injusta e pela defesa da liberdade de expressão. Entre os manifestantes ouvem-se igualmente slogans anticapitalistas e antimonárquicos.

Hasél foi condenado a mais de dois anos de prisão, por “enaltecimento de terrorismo” e “injúrias à Coroa e às instituições do Estado” por causa das letras das suas músicas e do conteúdo das suas mensagens partilhadas nas redes sociais.

A sua tentativa de resistência à prisão, depois de se barricar na Universidade de Lérida, forçando uma intervenção da polícia, chamou a atenção do país para o caso. O próprio chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, reconheceu que o Estado tem de melhorar a protecção da liberdade de expressão, embora não se tenha referido directamente ao caso de Hasél. O Governo está a ponderar rever o enquadramento legal dos crimes de injúria contra a coroa.

Os responsáveis políticos catalães voltaram a condenar os actos de vandalismo e violência por parte dos participantes nos protestos. A presidente da Câmara de Barcelona, Ada Colau, disse que o “direito ao protesto é totalmente legítimo”, mas “a violência e o vandalismo não”.

No mesmo tom, o vice-presidente do governo catalão, Pere Aragonès, afirmou que “o roubo ou a destruição de lojas, a queima de mobiliário [urbano] ou o ataque contra trabalhadores públicos não são nem liberdade de expressão nem de manifestação”.

As acções de protesto convocadas para outras cidades catalãs decorreram de forma pacífica, diz o jornal La Vanguardia, apesar de um grupo de manifestantes ter atirado pedras contra uma patrulha da Guarda Urbana em Lérida.

A persistência das manifestações na Catalunha está a causar mal-estar nas negociações para a formação do novo governo autonómico entre os partidos independentistas, que foram os mais votados nas eleições de 14 de Fevereiro.

Em causa estão as críticas do partido anti-capitalista Candidatura de Unidade Popular (CUP) à actuação dos Mossos d’Esquadra, que levou até a pedidos para a sua dissolução, diz o El País. O apoio dos deputados deste partido é instrumental para a formação do novo executivo regional.