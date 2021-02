Sporting gera 6,9 milhões de euros de prejuízo no primeiro semestre

Apesar da redução do passivo, o capital próprio continua em valores negativos e aumentou quase para o dobro.

A Sporting SAD apresentou um prejuízo de 6,9 milhões de euros no primeiro semestre de 2020-21. Os resultados financeiros foram comunicados à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), com o impacto da covid-19 a ter um papel central neste balanço.

Neste período, de 1 de Julho a 31 de Dezembro de 2020, os “leões” destacam uma redução dos gastos operacionais em 14,2 milhões de euros (24%), 6 milhões dos quais relativos a uma diminuição de gastos com pessoal (menos 17%).

O total do passivo também baixou, pelo terceiro semestre consecutivo, cifrando-se agora nos 291,8 milhões de euros (era de 324,8 em Julho de 2019), o que traduz uma queda de 6,8 milhões de euros face ao semestre anterior.

O activo global, porém, caiu igualmente neste período, de 288,7 milhões de euros para os actuais 274,4 milhões, contribuindo para agravar o capital próprio negativo, que é agora de 17,37 milhões de euros, quase o dobro do valor de Junho de 2020 (9,89 milhões).

O resultado líquido deste exercício é de 6,9 milhões de euros negativos, valor que a Sporting SAD atribui a diferentes factores, quase todos consequência dos efeitos da covid-19. A começar pela contracção do mercado de transferências, que ditou uma quebra do volume de vendas de jogadores de 18,3 milhões.

“Relativamente ao semestre findo em 31 de Dezembro de 2020, o impacto de redução nas receitas decorrente da realização dos jogos à porta fechada ascendeu contabilisticamente ao montante de 8,9 milhões de euros, detalhado como segue: perda de 2,8 milhões de euros em Gamebox (...); no caso da bilheteira, estima-se a perda de 1,4 milhões de euros nos primeiros seis meses da época e 3,4 milhões de euros até fim do ano; nos camarotes e publicidade perdeu-se cerca de 3,1 milhões de euros e 6,3 milhões de euros na totalidade da época”, explicam os “leões”, acrescentando uma perda de facturação de 1,5 milhões de euros, em merchandising e eventos.