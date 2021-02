Mourinho volta às vitórias na Premier League

Há quanto tempo Gareth Bale não marcava dois golos no mesmo jogo? E há quanto tempo é que Gareth Bale não marcava em dois jogos seguidos? A resposta para ambas as perguntas é: há muito tempo. Mas o galês parece estar a voltar aos seus melhores tempos e neste domingo foi a figura do Tottenham no triunfo por 4-0 sobre o Burnley, um jogo que marcou o regresso da equipa de José Mourinho às vitórias na Premier League inglesa (depois de duas derrotas) e que foi uma prova de vida na luta pela sempre importante qualificação para a Liga dos Campeões.

Voltando a Bale, que está no Tottenham por empréstimo do Real Madrid, marcou dois dos quatro golos dos londrinos e acertou na baliza contrária pelo segundo jogo consecutivo - feitos que já não alcançava desde os seus melhores tempos na equipa “merengue”. Foi o galês que tornou as coisas fáceis para o Tottenham na recepção à equipa de Sean Dyche, com um golo logo aos 2’ após passe de Son.

A equipa de Mourinho não esperou muito para fazer crescer o marcador. Aos 15’, Bale volta a ser importante na jogada ao promover a desmarcação de Harry Kane, que avançou na direcção da baliza e disparou para o 2-0 e, ao passar da meia-hora, Moura fez o 3-0 com um remate certeiro após recolher a bola de um alívio deficiente de Tarkowski.

Mais golos só na segunda parte e só mais um. Mais uma assistência de Son e mais um golo para Gareth Bale, que já vai em oito esta temporada e que, finalmente, parece ter conquistado um lugar nas primeiras opções de Mourinho depois de ter passado boa parte da época a sair do banco.

Esta foi apenas a terceira vitória nos últimos sete jogos da Premier League para os “spurs”, que estão a mostrar sinais de retoma. Resta saber se ainda irão a tempo de chegar ao “top 4” que dá acesso à Champions - estão em 8.º, com 39 pontos, menos seis que o West Ham, que segue em quarto.

Este domingo também correu bem a outra equipa londrina da Premier League, o Arsenal, que, depois de ter eliminado o Benfica na Liga Europa, bateu o Leicester City no King Power Stadium por 1-3. Tielemans ainda colocou os “foxes” em vantagem aos 6’, mas David Luiz (39'), Lacazette (45+2') e Pepe (52') deram o triunfo aos “gunners”.