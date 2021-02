Lyon- Marselha, 2009: 10 golos numa partida louca

O domínio quase total do Paris Saint-Germain no panorama actual do futebol francês pode até levar-nos a pensar que a edição desta temporada da Ligue 1, com quatro equipas envolvidas na luta pelo título, está a ser surpreendente. Mas, afinal, ela reflecte a realidade histórica do pontapé na bola por terras gaulesas: ao todo, 19 equipas já conquistaram o campeonato, cuja primeira edição remonta a 1929. Entre elas, o Lyon e o Marselha, que neste domingo se defrontam à beira do Mediterrâneo para a 27.ª jornada da competição. É mais um episódio da rivalidade entre os dois emblemas, que conheceu, em 2009, o seu episódio mais intenso.

Nessa altura ainda não havia dinheiro das Arábias a correr nas torneiras do PSG (Nasser Al-Ghanim Khelaifi só comprou o clube em 2011), pelo que não se pode estranhar que o emblema da capital seguisse numa modesta 11ª posição após 12 jornadas – acabaria ainda mais abaixo, no 13.º lugar. O Bordéus liderava, com o Lyon na segunda posição e o Marselha logo a seguir. A 8 de Novembro, na ronda 13 da prova, as duas equipas encontraram-se no Stade de Gerlan para uma partida que entrou para a história do futebol francês.

Marselha e Lyon são as duas maiores cidades francesas depois de Paris, em termos populacionais. Futebolisticamente, são também casa de dois dos emblemas mais populares e bem-sucedidos do país. Em França, registam-se ciclicamente períodos de domínio claro de um clube – o Saint-Étienne nas décadas de 1960 e início da seguinte; o Marselha na viragem dos anos 1980 para 1990; o Lyon no início do século XXI; o PSG nesta década) – mas a temporada 2009/2010 foi a segunda de seis que coroaram outros tantos campeões diferentes até 2012. No final dessa temporada, a festa acabou por ser do Marselha, que somou o último dos seus nove títulos na Ligue 1. O Lyon terminou em segundo.

Os triunfos franceses no Mundial de 1998 e no Europeu de 2000 só voltariam a ter sequência com o título mundial de 2018, mas a França mantinha o estatuto de grande potência do futebol. Isto a nível de selecções, porque os seus clubes raramente conseguiram grandes feitos internacionais – a excepção foi mesmo o triunfo do Marselha na Liga dos Campeões de 1993. Mas isso não retirava fôlego às rivalidades internas. Lyon e Marselha são adversários de longa data e, estatisticamente, o equilíbrio de valores ao longo dos tempos, diz-nos que o resultado típico nos encontros entre as duas equipas é o empate a um golo. Mas naquele dia 8 de Novembro de 2009 a estatística foi completamente arrasada.

Chuva de golos

A crónica da partida no Estádio de Gerland pode praticamente resumir-se à marcha do marcador, mas nem por isso é curta. O Lyon adiantou-se muito cedo, com um golo de Pjanic, aos 3’. Diawara empatou para o Marselha aos 12’, mas logo a seguir (15’) Govou voltou a dar vantagem aos da casa. Ainda antes do intervalo (44’), Cheyrou fez o 2-2 e tudo ficou em suspenso para a segunda parte.

Nas cabinas, Claude Puel, que cumpria a segunda de três épocas no Lyon, e Didier Deschamps, em temporada de estreia no banco do Marselha, lá terão dado as suas instruções para uma segunda parte que se antevia emocionante. Foi o que sucedeu, mas nem os mais radicais poderiam prever o que aí vinha. Mal a bola começou a rodar, o Marselha adiantou-se por Koné (47’) e, após um “estranho” período de acalmia, o brasileiro Brandão fez o 4-2 para os visitantes aos 79’. Pensou-se, talvez, que a partida estava decidida. Mas não. Essa vantagem de dois golos dos marselheses foi, afinal, o detonador de uns dez minutos finais absolutamente frenéticos.

Apenas dois minutos depois do 2-4, o argentino Lisandro Lopez, que nessa época se transferira para o Lyon deixando muitas saudades no FC Porto, atirou para o 3-4 e ganhou-lhe o gosto, fazendo o 4-4 aos 84’. A reviravolta no marcador aconteceu já na compensação, com Michel Bastos a dar vantagem aos da casa aos 90+1’. Delírio nas bancadas, só que o Marselha ainda conseguiu chegar a novo empate: aos 90+3’, um autogolo de Toulalan selou o resultado final num incrível 5-5.

Curiosamente, pelo Marselha nem sequer marcou Mamadou Niang, o senegalês que viria a ser o goleador máximo da Ligue 1 nessa temporada, destacando-se numa linha avançada onde a experiência do próprio Niang, de Brandão e de Morientes enquadrava o crescimento de jovens talentos como Ben Arfa, Valbuena ou Jordan Ayew. Quem não jogou foi o argentino Lucho Gonzalez, que deixara o FC Porto nessa temporada para representar o Marselha.

Assim que espectadores e intervenientes na partida conseguiram recuperar o fôlego, fizeram-se contas. Nessa jornada 13, nenhum dos quatro primeiros da classificação ganhou, mas o líder Bordéus perdeu mesmo o seu jogo, pelo que Lyon, Marselha e Mónaco aproveitaram para se aproximar da liderança. Na segunda volta os marselheses levaram a melhor em casa sobre o Lyon por 2-1 e conseguiram regressar aos títulos 18 anos depois do triunfo de 1992 – o Marselha também foi primeiro em 1993, mas perdeu o título devido a um escândalo de manipulação de resultados que atirou o clube para a II Divisão.

A festa de 2010 foi, portanto, a última do clube com mais adeptos em França. Mas a bola continua a rolar.