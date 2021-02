Liverpool conseguiu ganhar ao último

Dizer que o Liverpool está a fazer uma fraca defesa do título conquistado na época passada não chega para descrever o autêntico desastre que os “reds” estão a viver em 2020-21, sobretudo pelas muitas e prolongadas lesões e, nos últimos meses as vitórias têm rareado. Neste domingo, a equipa de Jurgen Klopp conseguiu apenas a sua terceira vitória de 2021, triunfando por 0-2 sobre uma equipa que ainda está pior que eles, o Sheffield United, último destacado da Premier League.

Mesmo frente a uma equipa que ainda só conseguiu 11 pontos em toda a época, o Liverpool levou mais de meio jogo para marcar e, mesmo assim, teve de esperar mais alguns minutos para celebrar. Aos 48’, Trent Alexander Arnold conseguiu arrancar um cruzamento mesmo em cima da linha de fundo, a defesa da equipa da casa não conseguiu aliviar e Curtis Jones só teve de enviar a bola para a baliza. Houve uma revisão do VAR para ver se a bola ainda estava dentro do terreno de jogo no momento do cruzamento, com o golo a ser confirmado.

Aos 64’, Roberto Firmino contou com a enorme passividade da defesa contrária para fazer o 0-2. O avançado brasileiro manobrou como quis na área e, no meio de quatro defesas, teve tempo e espaço para armar o remate, com a bola a desviar num adversário e a entrar na baliza.

Esta foi apenas a terceira vitória do Liverpool em dez jogos na Premier League inglesa realizados em 2021. Antes de triunfar na casa do último classificado, os “reds” vinham de quatro desaires consecutivos, mas, mesmo com este regresso às vitórias, a diferença para o líder Manchester City já é demasiada para ser recuperada - os “citizens” têm 62 pontos, o Liverpool tem apenas 43.

Já o Sheffield United, continua a contar as semanas até que seja confirmada a descida ao Championship. Seguem em último, com 11 pontos, fruto de apenas três vitórias e dois empates. A primeira equipa acima da linha de água, o Newcastle, tem 27 pontos.