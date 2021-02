Jesus não falou à imprensa. Respondeu apenas à BTV e assumiu que o Benfica está em crise

A antevisão do jogo frente ao Rio Ave, marcado para esta segunda-feira, foi feita sem presença da imprensa em geral, havendo apenas direito a perguntas do canal oficial do clube.

Jorge Jesus, treinador do Benfica, fez, neste domingo, uma antevisão de jogo diferente do habitual. O clube decidiu que não poria o técnico frente a frente com a imprensa, antes do jogo com o Rio Ave desta segunda-feira (19h, BTV), fazendo uma conferência apenas com a presença do canal oficial benfiquista.

O motivo, explicou o emblema “encarnado”, é não haver redundância de intervenções públicas, já que o presidente, Luís Filipe Vieira, dará neste domingo uma entrevista - também ela à BTV. “Estando desde há vários dias anunciada uma entrevista do presidente sobre o actual momento do clube, não faria sentido Jorge Jesus marcar presença, três horas antes, numa conversa alargada com a comunicação social”, avançou o Benfica no site oficial.

Em resposta às perguntas do canal oficial do clube, Jorge Jesus assumiu o cenário de crise, mas voltou a argumentar que a equipa “encarnada” está, apesar dos maus resultados, a melhorar.

“Temos dado alguns sinais de melhoria e espero que se confirmem frente ao Rio Ave”, apontou, reconhecendo que a equipa está em crise: “Sabemos que estamos num momento difícil, mas estamos preparados para tentar passar esta crise de resultados. Nos momentos difíceis é que se constroem os grandes jogadores e grandes treinadores”. “Precisamos de uma vitória e sabemos que, para a termos, precisamos de jogar bem”, concluiu, sobre o estado actual da equipa.

Sobre o adversário, Jesus deixou elogios à capacidade da equipa nortenha nas transições ofensivas. “Com a entrada do Miguel Cardoso, mudou muita coisa na ideia e no modelo de jogo do Rio Ave. E têm um contra-ataque muito forte, com jogadores que eu conheço bem, porque já fui treinador deles”, disse o treinador do Benfica, referindo-se a Carlos Mané e Gelson Dala, jogadores que orientou no Sporting.