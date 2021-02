Inter continua em ritmo de “scudetto”

Enquanto a Juventus vai perdendo pontos com uma regularidade inesperada, o Inter Milão vai fazendo o seu caminho para voltar a festejar o “scudetto” na Série A italiana. Neste domingo, a formação orientada por Antonio Conte obteve uma vitória robusta sobre o Génova por 3-0 em jogo da 24.ª jornada.

Os “nerazzuri” nem deixaram que os genoveses se acomodassem no jogo. Ainda dentro do primeiro minuto, mais precisamente aos 32 segundos, já Romelu Lukaku tinha feito o 1-0 e o resultado, apesar do domínio do Inter, foi assim que acabou a primeira parte. Só no segundo tempo é que a equipa de Conte deu expressão ao seu domínio, com golos de Darmian (69') e Alexis Sánchez (79').

Este triunfo deixou o Inter com 56 pontos, mais sete que o AC Milan, que joga deste domingo no Olímpico frente à Roma de Paulo Fonseca. Já a Juventus, segue em terceiro, com 46 pontos, depois de ter cedido um empate (1-1) no sábado com o Hellas Verona.