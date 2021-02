Gil Vicente entrou a perder em Tondela

O Gil Vicente perdeu este domingo por 1-0 na deslocação a Tondela, onde teve um início de jogo para esquecer, com um penálti e a expulsão de Rúben Fernandes logo aos 2 minutos da partida da 21.ª jornada da I Liga.

Depois da derrota em Braga, o Tondela aproveitou a vantagem conquistada na sequência de um lance polémico, em que a bola bate no braço (junto ao tronco) do jogador gilista - que nem a avaliação do videoárbitro reverteu.

A formação da casa salta, assim, à condição, para o nono posto da classificação, com 24 pontos, deixando o Gil Vicente em dificuldades na tabela classificativa, em 15.º, com 19 pontos. Os gilistas regressaram às derrotas, embora tenham lutado até ao último minuto por um resultado diferente, tendo mantido o encontro aberto e falhado um bom par de ocasiões para igualar.

A equipa de Barcelos reclamou um penálti sobre Lucas Mineiro (86'), derrubado por Enzo Martínez, queixa a que nem o árbitro nem o VAR atenderam erradamente.