Chelsea e United empataram-se um ao outro

Nulo entre “blues” e “red devils” em Stamford Bridge só serviu para deixar o Manchester City ainda mais tranquilo no topo da Premier League inglesa.

A corrida pelo título na Premier League inglesa está cada vez mais limitada a uma corrida a solo do Manchester City até à meta. Enquanto a equipa de Guardiola vai somando vitórias atrás de vitórias, os perseguidores vão marcando passo e, neste domingo, dois deles empataram-se um ao outro.

Em Stamford Bridge, Chelsea e Manchester United, com Bruno Fernandes a titular, foram os protagonistas de um pobre 0-0 que não serviu a nenhum deles na luta pelo campeonato, se é que ainda podiam chegar lá.

Ainda assim, que sai melhor do empate são os “red devils”, que, com o ponto conquistado, seguram o segundo lugar atrás do City (que já está a longínquos 11 pontos), até porque o terceiro classificado, o Leicester City, perdeu em casa para o Arsenal.

Já os “blues”, que continuam invencíveis com Thomas Tuchel, perderam uma boa oportunidade para subir aos lugares de Champions e aproximarem-se de United e Leicester.