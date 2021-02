Atlético Madrid travou queda em Villarreal

O Atlético Madrid conseguiu travar a sua queda na liga espanhola, triunfando por 0-2 na casa do Villarreal. Depois de dois jogos seguidos com o Levante em que perdeu um e empatou outro, e na ressaca do desaire com o Chelsea na Liga dos Campeões, os “colchoneros” reergueram-se frente ao Submarino Amarelo e vão mantendo os perseguidores à distância, na véspera do derby com o Real Madrid na próxima ronda - o Atlético tem 58 pontos em 24 jogos, enquanto o Barcelona segue com 53 em 25 jogos, com o Real a completar o pódio, com 52 pontos em 24 jogos.

A equipa de Diego Simeone sofreu bastante frente ao Villarreal, conseguindo apenas chegar ao golo num lance confuso aos 27’. Numa bola na área, Savic conseguiu ganhar o lance nas alturas, com a bola a bater no guarda-redes Asenjo e em Pedraza antes de entrar na baliza. O VAR recomendou ao árbitro o visionamento do lance para avaliar uma possível falta de Savic, mas acabaria por validar o lance.

Depois, já na segunda parte, aos 69’, João Félix fez o 0-2. Bola de Vrsaljko na área, a defesa do Villarreal não desfez o lance e a bola foi parar aos pés do avançado português que foi certeiro com um remate forte e rasteiro, festejando depois com alguma raiva o seu 10.º golo da temporada.

Os homens de Unai Emery pressionaram muito o Atlético na segunda parte e fizeram por merecer, pelo menos, um golo, mas não conseguiram bater Jan Oblak.