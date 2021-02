AC Milan passa em Roma e continua a perseguir o Inter

Depois de duas semanas em que passou de líder a segundo na Série A italiana, o AC Milan voltou às vitórias num terreno difícil, batendo a Roma no Estádio Olímpico por 1-2 na 26.ª jornada. Após uma série de duas derrotas, com Spezia e Inter Milão, os “rossoneri” relançaram-se na perseguição ao rival milanista que lidera a Série A e que já tinha ganho neste domingo ao Verona.

Foi um jogo disputado e com muita reclamação de ambos os lados do trabalho do árbitro. Só perto do final da primeira parte é que os “rossoneri” conseguiram marcar, na conversão de um penálti por Kessie aos 43’, mas a formação orientada por Paulo Fonseca conseguiu nivelar o marcador aos 50’, por Veretout.

Já com o jovem avançado português Rafael Leão em campo (Diogo Dalot não saiu do banco), o AC Milan garantiu o triunfo aos 58’ graças a um golo de Ante Rebic.

O triunfo voltou a deixar o AC Milan a quatro pontos do Inter, enquanto a Roma continua sem conseguir reentrar nos quatro primeiros, seguindo em quinto, com dois pontos de atraso em relação à Atalanta.