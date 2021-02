Sismo sentido nas ilhas de São Miguel e de Santa Maria

Um sismo de magnitude 4,1 na escala de Richter foi registado às 23h10 (0h10 em Lisboa) a sudeste da ilha de São Miguel, anunciaram as autoridades este sábado.

O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) indicou o epicentro localizou-se a cerca de 36 quilómetros a sudeste do Faial da Terra, na ilha de São Miguel.

Em comunicado, o Civisa referiu que o “sismo foi sentido com intensidade máxima IV/V, na escala de Mercalli modificada”, nas freguesias de Ribeira Quente, Nossa Senhora dos Remédios e Furnas, também na ilha de São Miguel.

O sismo foi ainda sentido, com intensidade II/III, na freguesia de Vila do Porto, na ilha de Santa Maria, acrescentou.

No início de Janeiro, um sismo com magnitude 5,4 na escala de Richter foi registado nas ilhas do Faial, Pico, São Jorge e Terceira.