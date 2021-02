PÚBLICO comemora aniversário com conferências, workshops e concertos em streaming

O 31.º aniversário do PÚBLICO vai ser celebrado durante três dias, de 5 a 7 de Março, com várias conferências, workshops, espectáculos de música e de teatro, e uma edição especial nas bancas dirigida pelo médico e cientista Manuel Sobrinho Simões. O Mundo de Amanhã, inspirado na célebre obra de Stefan Zweig, O Mundo de Ontem, que descrevia a grandeza e o cosmopolitismo da Europa antes do nazismo e da II Guerra Mundial, é o mote do programa deste evento totalmente digital, transmitido na nova plataforma de streaming do jornal, o Ao Vivo, e nas páginas de Facebook e de YouTube do PÚBLICO. O programa completo pode ser lido aqui.

O Festival P arranca sexta-feira, dia 5 de Março, com conferências proferidas por Marcelo Rebelo de Sousa, D. Manuel Clemente e Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente do Brasil, workshops sobre consumo sustentável, uma conversa sobre vinhos para o confinamento e um concerto da banda Kiko @ The Blues Refugees, que acabam de lançar o seu disco de estreia.

No sábado, dia 6 de Março, o programa inclui vários workshops e conversas ao longo do dia sobre temas como comida saudável, paternidade e natalidade e emprego. Grada Kilomba, académica e artista plástica que vive em Berlim, Carlos Rodrigues, Félix Ribeiro, Dulce Maria Cardoso e o consagrado cientista António Damásio são os conferencistas do dia. Bazuca News, uma peça da companhia Palmilha Dentada, será transmitida numa plataforma Zoom e os espectadores fazem parte do espectáculo. O segundo dia do Festival P terminará com a actuação de Dino d’ Santiago, num concerto cheio de surpresas e de convidados. Os temas de domingo incluem conversas e workshops sobre jornalismo de dados, confinamento e exercícios em família.

O programa é gratuito, com a excepção das principais conferências e concertos, cujo valor é simbólico: cinco euros. Como em qualquer festival, é possível também adquirir um bilhete geral para assistir ao programa completo. Os assinantes do PÚBLICO podem assistir gratuitamente a todos os eventos, precisando apenas de se registarem em cada um deles, por causa dos limites de lotação das respectivas salas.

Nos 31 anos do PÚBLICO, a socióloga Lígia Amâncio, o vice-presidente do Banco Central Europeu Luís de Guindos, António Vitorino, da Organização Europeia para as Migrações, o filósofo João Pedro Cachopo, o primeiro-ministro António Costa, a investigadora na área da psicologia Helena Marujo e Soumya Swaminathan, directora da Divisão de Ciência da Organização Mundial de Saúde vão-nos ajudar a vislumbrar “o mundo de amanhã”. Para ler, por ordem de publicação, de 1 a 7 de Março.

A edição impressa especial de aniversário, que estará nas bancas, na sexta-feira, dia 5 de Março, será dirigida pelo médico e cientista Manuel Sobrinho Simões. Num contexto em que todos nós confiamos nos serviços de saúde e na investigação científica para nos amparar no confronto com a epidemia, o consagrado patologista escolheu “as outras pandemias” como denominador comum desta edição especial.