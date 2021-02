PSP interrompe festa de aniversário com 25 pessoas em Évora

A Polícia de Segurança Pública (PSP) interrompeu na sexta-feira uma festa ilegal em Évora. No total, participavam nesta convívio – que se descobriu ser uma festa de aniversário – 25 pessoas, informou a força policial em comunicado enviado às redacções.

A PSP identificou os presentes na festa, multando dez pessoas pelo incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário. A força policial explica que esta festa de aniversário era maioritariamente composta por crianças e adolescentes, com as coimas a serem distribuídas pelos adultos.

“Ao chegar ao local foi possível apurar que de facto aí estava a acontecer uma festa de aniversário com cerca 25 pessoas no seu interior. Após ter sido ordenado o término da mesma e os participantes terem saído para o exterior, aqueles que não eram moradores foram identificados e abandonaram local, tendo sido informados que a sua conduta não era permitida face ao estado de emergência em vigor. Da acção da PSP resultou a autuação de dez pessoas pelo incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário, tratando-se estas dos adultos responsáveis em termos contra-ordenacionais, sendo que as restantes pessoas eram crianças e adolescentes”, explica a PSP no comunicado.