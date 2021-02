Presidente da Fencaça diz que não foi cometida “nenhuma ilegalidade” na Torre Bela

Quando no final do mês de Dezembro do ano passado foi tornado público que 540 animais (javalis e veados) tinham sido mortos por caçadores espanhóis na Herdade da Torre Bela, no concelho da Azambuja, levantou-se um coro de críticas. Até o presidente da mais representativa federação portuguesa do sector, a Fencaça, veio dizer que os caçadores nacionais não se reviam naquele acto e criticar os proprietários por aligeirarem responsabilidades pelo sucedido.