Covid-19: Portugal regista 33 mortes, valor mais baixo desde Outubro

Portugal registou na sexta-feira 1071 casos de infecção por covid-19 e 33 mortes provocadas pelo vírus. Este é o número diário de óbitos mais baixo desde o dia 29 de Outubro, quando se registou o mesmo número.

O boletim epidemiológico deste sábado divulgado pela Direcção-Geral da Saúde mostra ainda que foram detectados 1071 casos de infecção, valor ligeiramente superior ao registado na quinta-feira (1027 casos).

Portugal viu ainda na sexta-feira uma nova descida nos internamentos e pacientes em cuidados intensivos. No primeiro indicador são menos 224 pessoas, com o número total de internamentos a fixar-se agora em 2180. Nos casos mais graves houve também uma descida: com menos 30 pacientes, o número de pacientes em cuidados intensivos baixou para 492.

No último dia foram dadas como recuperadas 2820 pessoas, num total de 717.313 desde o registo do primeiro caso em Portugal que cumpre, na próxima terça-feira, dia 2 de Março, um ano.

Desde esse dia, as autoridades de saúde já detectaram 803.844 casos de infecção por SARS-CoV-2. Neste momento, as autoridades de saúde têm sob vigilância 48.490 contactos, menos 4676 do que na quinta-feira.

Dos 1071 casos registados na sexta-feira, 536 (50% do total) foram detectados na região de Lisboa e Vale do Tejo. Na região Norte contabilizaram-se 267 (24,9%), no Centro foram detectadas 140 infecções por covid-19 (13,1%), no Alentejo 28 (2,6%) e, por último, o Algarve registou 23 casos (2,1%).

Nos arquipélagos somaram-se apenas 77 infecções: 73 na Madeira (6,8%) e quatro nos Açores – correspondentes a 0,3% do total. Na sexta-feira não se registou qualquer morte provocada pela covid-19 nas ilhas.

