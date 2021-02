Aberto novo inquérito à invasão da Academia de Alcochete

Novo inquérito surge após denúncia de Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting, que referiu que Pedro Silveira e Diogo Amaral, ex-elementos da Juve Leo, terão estado na origem do ataque.

O Ministério Público abriu um novo inquérito à invasão da Academia do Sporting, em Alcochete, confirmou neste sábado à agência Lusa o gabinete de imprensa da Procuradoria-Geral da República.

“Os factos deram origem a um inquérito que corre termos no DIAP de Lisboa”, referiu a mesma fonte, quando questionada se teria sido aberta nova investigação aos incidentes de 15 de Maio de 2018.

De acordo com o Jornal de Notícias, este novo inquérito surge após uma denúncia de Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting, que foi absolvido das acusações de ter sido autor moral da invasão e que agora refere que Pedro Silveira e Diogo Amaral, ex-elementos da Juve Leo, terão estado na origem do ataque.

38 dos 44 arguidos do processo inicial foram condenados, nove dos quais a prisão efectiva, enquanto Bruno de Carvalho, Mustafá, líder da Juve Leo, e Bruno Jacinto, ex-oficial de ligação aos adeptos, foram absolvidos da autoria moral.