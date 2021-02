Bizarrias portuguesas reveladas pela covid-19

Portugal é um país bizarro. É-o, sobretudo, no que diz respeito ao debate político. A prova disso é o barulho em torno do fim do desconfinamento e da suposta guerra entre o Presidente da República e o primeiro-ministro. É interpretada como divergência a diferença de tom entre ambos. Marcelo Rebelo de Sousa mais emocional e assertivo a alertar as pessoas, em curtas comunicações ao país sem perguntas de jornalistas. António Costa mais tenso e recuado na prestação de informação de pormenor, em longas conferências de imprensa.