PS propões que movimentos independentes possam usar símbolos e siglas nas freguesias

O grupo parlamentar do PS vai alterar a lei eleitoral autárquica no que diz respeito aos independentes, por ela conter “erros”, confirmou ao PÚBLICO a líder parlamentar, Ana Catarina Mendonça Mendes, justificando: “Houve erros e quando há erros eles corrigem-se. Resta saber como os outros partidos acompanham.”

Ana Catarina Mendonça Mendes explicou que o PS vai propor duas alterações, através de um projecto de lei que dará entrada na Mesa da Assembleia da República, em princípio, na segunda-feira.

Um anúncio que surge como resposta à reunião, que este sábado se realiza, em São João da Pesqueira, dinamizada pelo presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, onde está em discussão os movimentos de independentes autárquicos virem a constituir um partido político nacional. Esse partido seria a forma de contornar as dificuldades introduzidas na lei eleitoral autárquica em Julho, com as alterações propostas pelo PSD e aprovadas também pelo PS.

As alterações agora propostas pelo PS significam um recuo a duas das questões contestadas pelos movimentos de independentes concelhios e dizem respeito ao uso da sigla e do símbolo das coligações independentes nas candidaturas às freguesias, bem como à simplificação da recolha de assinaturas.

Ana Catarina Mendonça Mendes explicou ao PÚBLICO que o PS vai eliminar a proibição de que as candidaturas de movimentos independentes usem os símbolos e as siglas concelhios também nas candidaturas a freguesias. O objectivo é “permitir a partilha da denominação, sigla e símbolos identificativos de movimentos que se candidatem a todos os órgãos de municípios e freguesias na área geográfica do mesmo concelho”, garantiu a líder parlamentar do PS.

Em relação à simplificação da recolha de assinaturas de propositura de candidaturas ao nível das freguesias, a proposta de Ana Catarina Mendonça Mendes apontará para que as “candidaturas que se apresentem aos órgãos do município, possam também apresentar candidatura às freguesias do mesmo concelho”, mas com a condição de que as listas “integrem um número mínimo de proponentes” que residam “em cada uma delas”, número que deverá ser “idêntico pelo menos ao número de candidatos na freguesia respectiva”.

A terceira questão contestada pelos movimentos independentes diz respeito à eliminação da obrigatoriedade de verificação de assinaturas pelo juiz. A líder parlamentar do PS explicou ao PÚBLICO que essa regra existe para todas as eleições nacionais, razão pela qual o PS não a irá eliminar, tanto mais que é “uma verificação por amostragem”.

Ana Catarina Mendes já tinha assumido o recuo do PS na sua participação no programa Circulatura do Quadrado, a 17 de Fevereiro. A mudança de posição do PS deve-se, segunda a líder parlamentar, a ter sido feita uma avaliação da contestação por parte e alguns movimentos independentes, pelo que o PS “considera possível e desejável clarificar e simplificar alguns requisitos constantes da lei eleitoral no que respeita aos grupos de cidadãos eleitores”.