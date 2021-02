BE quer moratórias estendidas e plano para reestruturar dívidas das famílias e empresas

Catarina Martins quer evitar despejos e falências, desafia Costa a transferir moratórias dos bancos para o Estado e quer que o Governo prepare o pós-pandemia com um “grande programa” de recuperação de dívidas das famílias e empresas.

A líder do Bloco de Esquerda (BE) pede ao Governo que prolongue as moratórias concedidas pelos bancos, que terminam em Março, e que prepare um programa de recuperação de dívidas das famílias e das empresas que passa pela reestruturação. Catarina Martins defende que é preciso evitar uma vaga de despejos e de falências e quer protecção para a morada da casa de família.