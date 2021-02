Porque é que as escolas continuam fechadas? Eu explico

As escolas continuam todas fechadas para manter os pais dentro de casa. Ponto final. Não tem nada a ver com a saúde das crianças ou das famílias. Não tem nada a ver com a possibilidade de os miúdos do pré-escolar e da primária se infectarem nas escolas. Em primeiro lugar, porque a covid praticamente não os afecta; em segundo lugar, porque, mesmo infectados, tudo indica serem fraquíssimos transmissores. As crianças continuam em casa com os actuais níveis de transmissão, e pelos vistos assim continuarão até depois da Páscoa, porque são precisamente os miúdos mais pequenos que mantêm os pais dentro de casa. Enquanto o Manelinho estiver obrigado a ter aulas no Teams, o pai Manuel e a mãe Manuela estão obrigados a ficar agarrados ao Manelinho e a queda do Rt está assegurada.