Simplesmente inadmissível

O governo português ao não intervir em devido tempo no negócio da venda de seis barragens da EDP, fez um enorme “favor” a esta empresa ao mesmo tempo que prejudicava o Estado Português em 110 milhões de euros de imposto de selo que deixou de ser cobrado. Mais uma vez uma grande empresa é favorecida. Mais uma vez o governo, tal como tantos outros no passado, não esteve à altura das circunstâncias para salvaguardar os interesses dos portugueses que mais uma vez foram os únicos que ficaram a perder. Simplesmente inadmissível!

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Fecho da refinaria de Matosinhos

A esperada decisão por parte da administração do fecho da refinaria da Galp, terá consequências gravíssimas para a população de todo o Norte/Centro do país. São mais afectados aquelas consumidores domésticos que se abastecem de gás butano em garrafa. Acresce ainda o esperado aumento também da gasolina e gasóleo para automóveis e camiões das empresas. Tudo isto porque o Norte terá de ser abastecido pelos produtos oriundos ou de Sines, ou da vizinha refinaria da Corunha, com custos de transporte acrescidos pelo aumento das distâncias.

Mais grave ainda é a indiferença com que o governo de Lisboa tem mostrado pelo seu silêncio, o que parece demonstrar vontade de não querer interferir nesta tão grave decisão, nos interesses meramente privados, totalmente alheios aos interedses da população. Faço pois apelo aos nossos governantes que façam um estudo previsional ocasionado pelas graves consequências económico-sociais (encargos industriais, desemprego, encargos domésticos adicionais, etc.), não esquecendo o próprio abastecimento aos aviões de jetfuel no aeroporto de Sá Carneiro.

Creio que este estudo do custo adicional originado por esta desastrosa decisão para a vivência económico-social das populações, poderá levar o governo a impedir este malfadado fecho, duma actividade fabril tão importante para toda a indústria assim como para o consumidor doméstico de todo o Norte.

Henrique Allegro de Magalhães

Símbolos históricos

Aproveito a guerra declarada por alguns, felizmente raros, no sentido de denegrir e querer apagar o passado histórico nacional, fazendo campanha para eliminar os brasões e destruir monumentos como o Padrão dos Descobrimentos ou a Torre de Belém, para propor que se esvazie também o Oceano Atlântico, por ter sido cúmplice de todos os navegadores portugueses, que dele se serviram para descobrir Novos Mundos.

José Ferreira Marques, França

A ténica dos factos e os fatos

Li e reli com atenção o texto escrito por Nuno Pacheco, o jornalista que mais se tem batido pela dignidade e pureza da língua portuguesa de Portugal. Já sabia que há muitos portugueses que não seguem as regras aprovadas à pressa e sobre o joelho. E que o próprio Brasil nunca as pôs em prática, adiou-as sine die, bem como todos os países dos PALOP. Mas fiquei mais elucidado e escandalizado ao saber que os que defenderam e assinaram o acordo ortográfico também não o usam quando escrevem. Daqui, surgem duas perguntas: então, porque aprovaram o novo acordo ortográfico?; porque razão ainda nada fizeram para o rejeitar oficialmente?

Artur Gonçalves, Sintra

Sobre Pablo Hasél e o rei D. Juan Carlos

Leio, com agrado e atenção, os artigos de Francisco Teixeira da Mota, distinto colaborador do PÚBLICO. No artigo intitulado “A falar é que se (a) prende” (dia19/2) não subscrevo, de todo, as afirmações e os comentários que expendeu relativamente ao rapper espanhol e ao rei emérito Juan Carlos, “defendendo” e “acarinhando” o primeiro e “censurando” o segundo. Ora, os insultos à coroa, a apologia do terrorismo e os insultos às instituições do Estado devem ter uma moldura penal que dissuada e desmotive quem os pratica. Pegar fogo a uma imagem do rei e da rainha virados de cabeça para baixo, como fizeram dois catalães, poderá ser uma forma de intervenção política meramente simbólica que não deve ser proibida numa sociedade democrática, segundo o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Correcto. Agora o discurso ao ódio, o incitamento à violência e o apelo ao terrorismo ultrapassam os limites da liberdade de expressão. Pablo Hasél não é nenhum mártir como escreveu Teixeira da Mota. É um perigoso agente subversivo, sem ideal, um alienado que somente vomita ódio à monarquia e às instituições democráticas É lamentável que Teixeira da Mota, enfaticamente, escreva sobre Pablo Hasél (cito): “que seja restituído à liberdade rapidamente!”

António Cândido Miguéis, Vila Real