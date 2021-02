Fanne Foxe, o “foguetão argentino” que abalou a política de Washington, morreu aos 84 anos

Morreu Annabel Battistella, a stripper que chocou o establishment político dos EUA depois de ser encontrada com um congressista com fama de respeitabilidade.

Por volta das duas da madrugada de 7 de Outubro de 1974, a polícia dos Estados Unidos mandou parar um Lincoln Continental azul prateado que seguia em aceleração e sem luzes junto do Jefferson Memorial em Washington. Uma mulher de vestido de noite saiu a correr do carro, subiu para o parapeito de pedra ao longo da Bacia das Marés, o reservatório natural de água no rio Potomac, e saltou de cabeça na água fria e escura - agiu, disse mais tarde, num impulso frenético.