Prossegue, sob a forma de barbárie, a “guerra mundial africana”

Na segunda-feira, 22 de Fevereiro, foram assassinados a tiro na República Democrática do Congo (RDC) o embaixador italiano, Luca Attanasio, e o carabineiro Vittorio Iacovacci. O atentado ocorreu no Parque Nacional de Virunga, na província do Kivu-Norte. Iam em missão humanitária, integrados num ‘comboio’ da Monusco (a força de estabilização da ONU). O crime poderá ter decorrido de uma tentativa de rapto. Os trabalhadores da ONU e das ONG, e também os padres, são muito apreciados porque rendem bons resgates. Attanasio era um militante das muitas causas africanas.