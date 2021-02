Ascensão e queda do turismo em dez gráficos

Após vários anos de crescimento, com novos recordes de turistas e de receitas, o sector do turismo foi dos mais atingidos pela pandemia de covid-19. Desde Março de 2020, tem-se assistido a uma queda abrupta de turistas e de receitas, com restaurantes, bares e hotéis encerrados, fronteiras fechadas e aviões em terra, bem como a uma subida do desemprego, que só não é maior devido aos apoios que têm chegado ao terreno, como o layoff simplificado e linhas de crédito. De acordo com os dados do Banco de Portugal, as receitas turísticas que entraram no país encolheram mais de dez mil milhões de euros face a 2019. Este ano deverá assistir-se ao início do processo de recuperação, alinhado com o processo de vacinação, mas vai demorar alguns anos até se recuperarem níveis próximos dos de 2019, ao mesmo tempo que se antevêem mudanças no modo de viajar e nos destinos escolhidos.