A cozinha de casa pode ser de desperdício zero? Estas cinco ideias ajudam

No restaurante da Herdade do Esporão, no Alentejo, o chef Carlos Teixeira tem tentado reduzir o mais possível o desperdício. É um objectivo que exige disciplina mas que é possível replicar em casa, diz. E deixa algumas sugestões para nos ajudar a reaproveitar tudo – até as cascas de batata.

As duas hortas e as muitas árvores de fruto à disposição ajudam a cozinha da Herdade do Esporão, em Reguengos de Monsaraz, a aproximar-se do objectivo de ter zero desperdício, mas, admite o chef Carlos Teixeira, ainda há muito por onde melhorar.