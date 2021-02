Ronaldo volta a marcar, Juventus volta a tropeçar

Em Itália, Cristiano Ronaldo parece mesmo ter encontrado o caminho da baliza. Depois de uma fase de “seca”, com vários jogos em que desperdiçou lances claros de golo, o português bisou há dias frente ao Crotone e marcou, neste sábado, mais um golo na Liga italiana. E bem pode agradecer a equipa de Turim pelo regresso de Ronaldo à eficácia na finalização, já que as exibições continuam cinzentas e os resultados não estão melhores.

A Juventus voltou a tropeçar na Série A, desta feita com um empate (1-1) frente ao Hellas Verona, valendo, para a equipa de Andrea Pirlo, o golo do português. Com este resultado, a equipa de Turim, ainda que com um jogo em atraso, presta-se a acabar a jornada a dez pontos do Inter de Milão, que só joga neste domingo, frente ao Génova, e a seis do AC Milan, que defronta a Roma – a equipa de Paulo Fonseca pode, em caso de triunfo, ultrapassar a Juventus.

Em Verona, a Juventus foi muito rematadora, mas raramente em posição de acertar convenientemente na baliza adversária. A sina só mudou aos 49’, quando Chiesa “alimentou” Ronaldo a preceito, para uma finalização fácil do português – jogada muito mal defendida pela equipa de Miguel Veloso, que entrou ao intervalo.

E foi importante a entrada de Veloso, dando muita fluidez e criatividade à circulação de bola da equipa da casa, mais perigosa na segunda parte. E passou pelos pés do português a jogada que, aos 77’, deu empate no jogo – cruzou Lazovic, cabeceou Barak. E nada mais mudou, num jogo com exibição pobre da Juventus.

A título de curiosidade, este jogo trouxe “duplicação de Ronaldos”. O Verona fez entrar na segunda parte o jovem Ronaldo Vieira, guineense que cresceu em Portugal, antes de se mudar para os juniores do Leeds United (tem também nacionalidade inglesa).

Mas voltemos a Ronaldo, o madeirense. Sem ser brilhante – como a própria Juventus não é – o avançado vai, pé ante pé, engordando o registo pessoal de golos. São já 26 em 29 jogos, 18 deles no campeonato italiano, um registo que permite ao português subir algumas posições na corrida à Bota de Ouro. Soma 38 pontos, menos 19 do que Robert Lewandoswki (Bayern), menos 2,5 pontos do que Casper Junker (Bodo/Glimt) e os mesmos do que o português André Silva (Eintracht) e o eterno rival, Lionel Messi.