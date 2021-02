Recital de Messi deixa Barcelona colado ao Atlético de Madrid

O Barcelona venceu neste sábado o Sevilha, por 0-2, em jogo da ronda 25 da Liga espanhola. Com este triunfo, a equipa catalã não só ultrapassa à condição o Real Madrid (que fica a um ponto), como fica a dois pontos do Atlético de Madrid. O líder do campeonato tem dois jogos a menos, pelo que depende apenas de si para “sacudir” a pressão momentânea do Barcelona.

Em Sevilha, Ronald Koeman surpreendeu, ao apostar num sistema de três centrais, e a opção parece ter tido efeito. A equipa, que não teve Trincão (não saiu do banco), mostrou-se sólida a defender e, ofensivamente, não sofreu com o menor número de atacantes. E deve-o, em grande parte, a Lionel Messi.

O jogador argentino deu um autêntico show em Sevilha, fazendo uma grande assistência para Dembélé marcar o primeiro golo e fazendo, ele próprio, o 2-0 – num lance em que acabou por ter fortuna nos ressaltos finais, mas, antes disso, já tinha passado de forma tremenda por dois adversários.