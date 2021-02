Português Danilo marca na goleada do PSG na Liga francesa

Com os três pontos, o PSG ascende provisoriamente ao segundo lugar da Ligue 1, com 57 pontos, menos um do que o líder Lille.

O PSG ganhou neste sábado por 4-0 na visita ao Dijon, na 27.ª jornada da Liga francesa, com o internacional português Danilo a fechar o marcador, já depois de Kylian Mbappé ter feito dois golos.

O avançado italiano Moise Kean abriu a contagem, logo aos seis minutos, com a jovem estrela gaulesa Mbappé a “bisar”, aos 32’ e 51’, e com o médio Danilo, ex-FC Porto, a encerrar as contas, aos 82’.

Com os três pontos, o PSG ascende provisoriamente ao segundo lugar da Ligue 1, com 57 pontos, menos um do que o líder Lille, que recebe neste domingo o Estrasburgo, e com mais dois pontos do que o Lyon, que tem 55 pontos e visita, também no domingo, o Marselha.