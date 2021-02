Liliana Cá obtém apuramento olímpico no disco

Lançamento de 65,10 metros deixou a atleta próxima do recorde nacional.

Com um único lançamento válido em seis tentativas, a atleta Liliana Cá obteve neste sábado a qualificação directa para os Jogos Olímpicos de Tóquio, ao atingir 65,10 metros no disco, durante os campeonatos nacionais de lançamentos, que decorrem em Vagos, Aveiro.

A marca da lançadora da Associação Desportiva Novas Luzes deixa-a a somente 30 centímetros do recorde de Portugal, que pertence a Teresa Machado desde 1988.

No concurso deste sábado, Irina Rodrigues (Sporting) foi segunda classificada, com 61,88m, e Ivanilda Lopes (Benfica) fechou o pódio, com 49,43m.