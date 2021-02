FPF prepara árbitros estrangeiros a partir da próxima época

Jornal A Bola revela neste sábado o plano do organismo. APAF contesta medida, com o argumento de que os juízes portugueses são muito competentes.

As competições de futebol profissional em Portugal terão árbitros estrangeiros a partir da próxima temporada, tanto no campo como no VAR. A notícia foi avançada neste sábado pelo jornal A Bola, que deu conta do plano do Conselho de Arbitragem para esta medida que será inédita no futebol português.

De acordo com o diário, estão a ser ultimados os detalhes de um intercâmbio com outro país europeu (que não foi revelado) e o anúncio formal do plano estará para breve. Em traços gerais, a medida irá incidir sobre os árbitros mais jovens que já sejam internacionais e irá englobar equipas completas (incluirá também o videoárbitro), sendo que o organismo presidido por José Fontelas Gomes pretende que este plano entre em vigor já a partir de 2021-22.

Luciano Gonçalves, presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), entende que esta medida é injusta para os árbitros nacionais. “Temos árbitros muito competentes para as nossas competições nacionais e para todas as grandes competições internacionais”, referiu o líder da APAF ao jornal Record, acrescentando que o organismo não foi consultado sobre esta decisão e que esta medida é mais estética que estrutural.

“O importante e urgente é dotar o nosso futebol e os nossos árbitros com todas as competências e condições para que se tenha um futebol melhor. Melhores regulamentos, melhores condições, mais foco na competição e menos na política desportiva de distracção”, apontou.