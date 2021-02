FC Porto falha aproximação ao Sporting na Liga

Acabou sem golos e com os mesmos 10 pontos a separarem os dois candidatos ao título. No clássico da 21.ª jornada, o FC Porto foi mais perigoso mas não conseguiu desbloquear o resultado e o Sporting deixa o Estádio do Dragão com uma confortável vantagem de 10 pontos sobre o segundo classificado.

Era o FC Porto quem precisava de assumir as despesas do encontro para procurar reduzir a desvantagem para o líder e a equipa de Sérgio Conceição foi aquela que conseguiu mais aproximações à área contrária, a que fez mais remates, ganhou mais cantos e teve mais posse de bola.

Nada disso bastou, porém, para chegar ao golo e relançar as contas do campeonato. No terceiro embate entre as duas equipas nesta temporada, o FC Porto voltou a não conseguir ganhar e está, agora, numa posição mais difícil na luta pela renovação do título nacional.

Já o Sporting passou mais um teste difícil e continua invicto no campeonato, com uma margem de dois dígitos para gerir ir gerindo ao longo das próximas jornadas.