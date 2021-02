Mais empréstimos da For Gool ao FC Porto

Herrera foi o jogador envolvido no negócio entre a empresa do accionista maioritário do Portimonense e os “dragões”.

Já após ter assumido a maioria do capital da SAD do Portimonense, no final de Maio de 2013, numa altura em que a formação algarvia militava na II Liga, a For Gool voltou a financiar o FC Porto. A 24 de Fevereiro de 2015, as partes assinaram um novo acordo de empréstimo de cinco milhões de euros, indexando agora os juros a uma futura transferência do jogador mexicano Hector Herrera.