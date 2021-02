Bayern esmaga na estreia de Tiago Dantas

O Bayern de Munique esmagou o Colónia por 5-1, neste sábado, em jogo da ronda 23 da Liga alemã. Com este triunfo, os bávaros pressionam o RB Leipzig, que ainda joga neste sábado (frente ao Borussia Monchengladbach), havendo, por agora, cinco pontos a separarem líder e vice-líder da Bundesliga.

Este jogo marcou ainda a estreia do jovem português Tiago Dantas, que fez os primeiros minutos pelo Bayern, depois de ter sido emprestado pelo Benfica ao emblema germânico. Dantas entrou aos 87’ para o lugar de Leroy Sané.

Para o Bayern, esta partida significa o regresso aos triunfos, depois de um empate e uma derrota que contrariaram a tese de que a Bundesliga estava, há duas semanas, praticamente resolvida.

No que diz respeito ao jogo há pouco para contar, já que, quando o Bayern está em “dia sim”, pouco podem fazer os adversários. Choupo-Moting fez o primeiro aos 18’, mas o grande destaque do dia foi Goretzka: o médio alemão fez três assistências e fez um trio de luxo com Lewandowski (33’ e 65’) e Gnabry (82’ e 86’), ambos com um bis nesta partida.