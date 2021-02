Aflitos Famalicão e Farense anulam-se

Algarvios voltam a pontuar num jogo em que foram mais dinâmicos na primeira parte, e obrigados a recuar após expulsão de André Pinto. Minhotos sem argumentos para dar sequência à vitória de Vila do Conde.

Famalicão e Farense empataram este sábado (0-0) em partida de “aflitos”, relativa à 21.ª jornada da I Liga, que elevou para sete o número de jogos sem vencer em casa por parte dos famalicenses. Os algarvios voltaram a empatar, pontuando sempre nos últimos quatro encontros.

Depois da vitória em Vila do Conde, o Famalicão não foi capaz de superar o bloqueio caseiro, onde não vence desde o início de Novembro, tendo sentido problemas para travar a dinâmica da equipa de Faro.

Com a expulsão de André Pinto aos 50 minutos, o Farense foi forçado a abdicar do seu jogo ofensivo, concentrando-se em tarefas menos nobres, mas cruciais para garantir um ponto, numa tarde em que até mostrou argumentos para conseguir um resultado diferente.

Apesar do domínio asfixiante, o Famalicão não teve capacidade para criar verdadeiras ocasiões de golo, para além de um livre de Rúben Vinagre e de um remate de Valenzuela, numa rotação em que atirou contra um adversário.

O Farense esteve, de resto, na iminência de marcar numa fase em que o Famalicão arriscava tudo para chegar ao golo, com Licá (83'), na melhor oportunidade do jogo, a rematar a centímetros do poste da baliza de Luiz Júnior.

As equipas somam 19 pontos, mais dois que o último da tabela, o Marítimo (com menos um jogo), continuando numa posição delicada no campeonato.