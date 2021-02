Accionista do Portimonense empresta 13,4 milhões ao FC Porto

Em Dezembro, a Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do FC Porto foi alvo de buscas das autoridades que procuravam documentos relativos ao envolvimento da empresa Pearl Design (offshore) de Paulo Lalanda e Castro – ex-patrão do antigo primeiro-ministro José Sócrates na empresa Octapharma Portugal – na compra de parte dos direitos económicos (passe) do avançado brasileiro Walter da Silva. Mas houve outra sociedade envolvida nesta complexa operação e que está também sob escrutínio da Autoridade Tributária (AT), segundo o que o PÚBLICO apurou: a For Gool Co Ltd, maior accionista da SAD do Portimonense, gerida pelo empresário brasileiro Theodoro Fonseca.