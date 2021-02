FC Porto-Sporting: arbitragem globalmente positiva

Num jogo de grande pressão para todas as equipas, acaba por saltar à vista uma curiosidade: o facto de terem sido mostrados tantos cartões amarelos aos protagonistas directos (os jogadores), como aos bancos de FC Porto e Sporting. Um sinal do nervosismo e de um comportamento que, de certa forma, é já habitual no futebol português. Entre casos de relativamente fácil resolução, o lance de mais difícil análise surgiu ao minuto 18. Mas a prestação da equipa de arbitragem foi globalmente positiva.