Daft Punk entraram em cena à grande e saíram à francesa

Em grande, até no fim. Foi uma das notícias da semana. Os franceses Daft Punk deram por terminada a sua carreira enquanto duo, 28 anos depois do início de tudo, comunicando a decisão na última segunda-feira com um vídeo a que deram o nome de Epílogo, que culmina com a contagem decrescente para uma explosão, cujos estilhaços se desvanecem ao pôr do Sol. Fica o legado, uma mão-cheia de discos que mudaram a face da música de dança globalizada, e, essencialmente, uma forma de operar onde o som nunca era dissociado da cultura visual, uma espécie de arte pop total, que criou descendentes e continua a ser actualizada.