Testes para detectar novo coronavírus alargados a todas as escolas

Os testes de rastreio para detectar infecções pelo novo coronavírus vão ser alargados a todas as escolas do continente, independentemente do nível de ensino. Em todas estão “recomendados” rastreios regulares a professores e funcionários, mas apenas no ensino secundário serão testados igualmente os alunos. Esta é a principal novidade da actualização à Estratégia Nacional de Testes para SARS-CoV-2, que foi revista esta sexta-feira. A estratégia, criada em Outubro, tinha sido actualizada há pouco mais de duas semanas.

Outra novidade é a possibilidade de serem realizados testes moleculares, os chamados PCR, através da recolha de saliva e não a partir de uma amostra de secreções retiradas da naso ou orofaringe, o que implica a utilização de uma zaragatoa, muitas vezes um procedimento desagradável para o visado. “As amostras de saliva podem ser consideradas nos testes moleculares como alternativa, às amostras do trato respiratório, particularmente em situações de rastreio comunitário”, lê-se na norma da Direcção-Geral da Saúde.

Ao contrário do que tem sido habitual, as novas regras não têm um prazo para entrar em vigor. Também omissa é a regularidade com que os testes devem ser realizados nas escolas.

Os rastreios nos estabelecimentos de ensino secundário, públicos e privados, arrancaram a 20 de Janeiro, mas apenas nos concelhos de risco extremamente elevado de infecção pelo novo coronavírus. Ou seja, nos municípios que apresentassem uma incidência cumulativa a 14 dias superior a 480 casos por 100 mil habitantes.

Na actualização das regras, são previstos rastreios regulares nos estabelecimentos de ensino, prevendo-se que estes devem ser “periódicos” nos concelhos com incidência cumulativa a 14 dias superior a 120 casos por 100 mil habitantes. Mas nenhum dos conceitos é concretizado em dias, como acontecia até aqui, em que estava determinado que os testes rápidos de antigénio realizados nas escolas secundárias dos concelhos com risco extremamente elevado deviam ser repetidos a cada 14 dias. Segundo os últimos dados sobre os níveis de riscos dos diversos concelhos do continente, divulgados na passada segunda-feira, o nível de incidência superior a 120 casos/100 mil habitantes abarca praticamente todos os concelhos do país, onde teriam que ser feitos rastreios periódicos nas escolas.