Covid-19. Portugal com 1027 casos e 58 mortes. Número de doentes em cuidados intensivos desce há 14 dias

O número de doentes portugueses internados em unidades de cuidados intensivos (UCI) está em queda há 14 dias, desde 13 de Fevereiro, e o número de doentes hospitalizados (tanto em enfermaria, como em UCI) também tem vindo a diminuir quase consecutivamente nas últimas duas semanas. Entre o início do mês e esta quinta-feira, o número total de doentes internados diminuiu em cerca de 63,9%, passando de 6775 (a 1 de Fevereiro) para 2404 (no dia 25 deste mês).

Portugal tem, segundo o último boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS), menos 209 doentes internados do que na quarta-feira, num total de 2404. Destes, 522 estão internados nos cuidados intensivos (menos 14 do que no último balanço).

O país registou, na quinta-feira, 1027 novos casos de covid-19 e 58 mortes associadas à doença. No total, desde Março, há 802.773 casos confirmados e 16.243 vítimas mortais contabilizadas.

De acordo com os dados mais recentes, há mais 2780 pessoas recuperadas, num total de 714.493 recuperações desde o início da pandemia.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, desde Outubro que a média diária de novos casos não era tão baixa. Na quarta-feira foram detectados 1160 casos positivos de infecção por SARS-CoV-2 (vírus que provoca a doença covid-19), registando-se 49 mortes provocadas pelo vírus.