Covid-19: Média diária de novos casos esta semana foi a mais baixa desde outubro

Boletim do Instituto Nacional de Estatística dá conta de uma “diminuição acentuada” de novos casos da doença desde o final de Janeiro. Municípios em risco mais elevado também diminuíram de forma drástica

A média diária de novos casos de contágio pelo novo coronavírus desceu esta semana para níveis que não se viam desde Outubro, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), que dá conta de uma “diminuição acentuada” desde fim de Janeiro.

No boletim de informação estatística sobre a pandemia divulgado esta sexta-feira, o INE indica que na quarta-feira a média de novos casos diários (calculada com base nos sete dias anteriores) era de 1274, “o valor mais baixo desde o dia 13 de Outubro de 2020”.

O INE indica ainda que em 16 de Fevereiro “apenas 15 municípios portugueses se encontravam em situação de risco extremamente elevado” (acima dos 960 novos casos por 100 mil habitantes nos 14 dias anteriores), o que representa uma descida abrupta em relação à semana anterior, quando havia 115 concelhos nessa situação.

Depois de o pico absoluto desde o início da pandemia ter sido atingido a 27 de Janeiro, dia em que a média de novos casos diários a sete dias atingiu 12.891, começou uma “diminuição acentuada do número de novos casos confirmados", chegando-se a 24 de Fevereiro com 8917 casos nos sete dias anteriores.

A taxa de incidência nacional no dia 24 de Fevereiro era de 227 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, menos de metade do que se verificava uma semana antes, quando esta taxa era de 485 novos casos por 100 mil habitantes.

A Área Metropolitana de Lisboa concentra o maior número de mortes, que entre 18 de Janeiro e 14 de Fevereiro foi 1,9 vezes superior à média do mesmo período nos cinco anos anteriores, embora o rácio se tenha reduzido em todas as regiões do país nessas quatro semanas.

O número de mortes neste período foi superior ao valor homólogo de referência (média do mesmo período entre 2015 e 2019) em 258 dos 308 municípios portugueses, com valor 1,5 superior à média em 134 municípios.