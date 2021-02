Comissão Europeia vai preparar certificado sanitário para viagens

António Costa diz que documento facilitará circulação entre países e ajudará na retoma do turismo.

O primeiro-ministro, António Costa, fez, na manhã desta sexta-feira, um resumo da mais recente reunião do Conselho Europeu. No encontro entre os representantes dos países europeus foi discutida a introdução de um documento, apresentado à entrada nesses países, que certifique que determinado viajante já está vacinado contra a covid-19 – ou que já recuperou da infecção. De acordo com António Costa, a medida poderá estar pronta até ao Verão.

“A Comissão ficou de preparar nos próximos meses um documento que permita atestar, de uma forma não identificada, que uma pessoa está numa das seguintes circunstâncias: ou já esteve infectada com covid-19; ou está devidamente vacinada; ou realizou um teste que confirma que não está nesse momento contaminada com covid-19”, afirmou António Costa.

O primeiro-ministro considera que este documento facilitará a liberdade de circulação entre países, o funcionamento do mercado interno e uma “retoma mais tranquila” do turismo.

Ainda nesta intervenção, com início perto das 12h desta sexta-feira, António Costa falou sobre os pormenores discutidos na reunião sobre a vacinação. O governante português vincou a vontade de que o processo de licenciamento das vacinas, acção da responsabilidade da Agência Europeia do Medicamento, seja agilizado, não descurando de maneira alguma a segurança e qualidade das vacinas.

“Há processos que estão em curso na Agência Europeia do Medicamento e já foram objecto de licenciamento nas outras instâncias. É manifesto que, sem se dever de forma alguma sacrificar a segurança da qualidade e efectividade das vacinas – dois requisitos fundamentais para que as pessoas têm confiança e se vacinem –, é necessário agilizar esse processo de licenciamento para que possamos ter o maior número de vacinas”, explicou.

O primeiro-ministro foi ainda questionado sobre a possibilidade de os países negociarem a compra de vacinas com as fabricantes a título individual. Um cenário que Costa rejeita liminarmente, relembrando que a união dos países sob o comando da Comissão Europeia resultou numa distribuição equilibrada das doses pelos territórios, algo que muito dificilmente aconteceria em negociações bilaterais.

“Opomo-nos totalmente. Achamos que uma das grandes vantagens competitivas que a Europa afirmou neste contexto foi ter havido uma negociação conjunta conduzida por parte da Comissão Europeia. E basta verificar aquilo que tem sido a dificuldade de acesso de múltiplos países do mundo às vacinas, para imaginar o que seria na Europa se, em vez de uma compra conjunta, tivéssemos 27 Estados-membros a competir pelas vacinas. Se já assim todos sentimos que o processo é lento, imaginemos se só alguns dos países europeus tivessem tido a capacidade de adquirir essas vacinas. Felizmente foi adquirida em nome de todos pela Comissão e tem sido irmãmente repartida por todos, de acordo com um critério claro e objectivo”, finalizou.