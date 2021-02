Quem chega do Brasil por outra rota escapa à quarentena imposta aos passageiros do “voo humanitário”

As rotas alternativas a partir do Brasil estão a ser feitas por Paris ou Zurique. É nestas cidades, onde fazem escala, que os viajantes fazem o controlo sanitário e mostram o comprovativo de um teste negativo à covid-19.

Ao contrário do que acontece com os passageiros que viajam directamente de São Paulo para Lisboa no voo especial deste sábado autorizado pelo Governo português, as pessoas igualmente provenientes do Brasil mas que chegam a Portugal por rotas alternativas, via Paris ou Zurique, como tem acontecido, não são obrigadas a cumprir a quarentena.