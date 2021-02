Caso SEF: advogados de arguidos vão processar três seguranças por falsidade de testemunho

Os advogados dos três inspectores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) acusados de homicídio qualificado de Ihor Homenyuk vão processar três seguranças por falsidade de testemunho, disse Ricardo Sá Fernandes, que representa o inspector Bruno Sousa. “Vamos agir criminalmente contra os três vigilantes [Paulo Marcelo, Manuel Correia e Rui Rebelo] que disseram uma coisa no inquérito e outra no julgamento, atendendo à gravidade e carácter ostensivo das contradições”, referiu ao PÚBLICO Ricardo Sá Fernandes. “É preciso combater a cultura de mentira que infelizmente grassa nos tribunais sem que nada aconteça”, justificou.